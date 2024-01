Medioetruria, dibattito aperto: "Vantaggi alla maggioranza degli umbri"

Immediata la reazione della Lega Gubbio dopo le aspre polemiche formulate nei confronti della Regione da Angelo Baldinelli, consigliere comunale e candidato a sindaco nelle prossime amministrative per Alleanza Popolare, alla una politica regionale in tema di trasporti ferroviari definita inadeguata per l’Umbria e penalizzate per Gubbio "cancellato addirittura dalla carta geografica" della Regione stessa (scelta di Creti per la stazione Medioetruria, mancata presa in considerazione della "variante Ancona- Biagetto/Branca -Perugia/Aeroporto – Foligno").

Rilievi ed accuse vengono respinte con una nota diramata dal segretario della sezione Lega Fascia Appenninica Luca Ramacci e dai consiglieri comunali Michele Carini e Sabina Venturi. Definiscono quello di Baldinelli un "intervento di pura demagogia dettato dal desiderio di apparire sui giornali in vista delle prossime elezioni, che trascura ogni possibilità di confronto serio e costruttivo e non prende in considerazione i tanti interventi prodotti dalla Giunta regionale su Gubbio".

La proposta di Creti – osservano - sta portando numerosi vantaggi alla stragrande maggioranza degli umbri e i numeri ottenuti lo confermano. Occorre che la Regione Umbria, come sta facendo ormai da quattro anni, tuteli il massimo interesse degli umbri nella possibilità di produrre di volta in volta dei risultati che guardano prima a una e poi all’altra parte del territorio, senza dimenticare nessuno".

"Baldinelli - prosegue il documento - dimostra di non conoscere la materia” anche nel caso della “variante” che “non verrebbe mai presa in considerazione dai vertici di Trenitalia e del Ministero, di fronte alla richiesta di allungare il percorso spendendo miliardi di euro”. Ritengono invece che "sarebbe corretto riconoscere i lavori portati a termine e i tanti progetti che la Regione Umbria ha avviato su Gubbio grazie al grande impegno dell’assessore Enrico Melasecche" quali i lavori per la messa in sicurezza della Contessa, il cofinanziamento per la ciclabile Gubbio-Umbertide-Fossato di Vico ed altro. "Siamo sempre aperti al dialogo – concludono Ramacci, Carini e Venturi - ma non possiamo accettare che si faccia demagogia su temi così importanti".