Medioetruria, ancora polemica: "Cancellato il nostro territorio"

Fa discutere ancora la scelta di Creti come localizzazione della stazione Medioetruria e più in generale una politica regionale in tema di trasporti ferroviari ritenuta inadeguata oltre a dimenticarsi di Gubbio. Critiche e rilievi arrivano questa volta dal consigliere comunale Angelo Baldinelli, candidato sindaco di Gubbio per Alternativa Popolare nelle amministrative di giugno. Riferendosi alle dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana, Enrico Melasecche, Baldinelli osserva che il progetto "coinvolge solo il versante sudoccidentale della nostra regione e anche in maniera del tutto inefficace. La stazione di Creti, si trova infatti nella provincia di Arezzo e quindi in Toscana", distante da Perugia "60 chilometri a ovest che non si percorrono in trenta minuti".

"Da Gubbio – prosegue Baldinelli - ci avviciniamo ai cento chilometri, tanto da rendere più appetibile la stazione di Fano nelle Marche che si trova a 77 chilometri di distanza, quindi a un’ora d’auto".

"Come al solito, dunque,- prosegue la nota - il nostro territorio viene cancellato dalla carta geografica dell’Umbria e deve rivolgersi alle regioni limitrofe per ottenere i servizi che la Regione Umbria non sa dare".

Il candidato a sindaco di AP ritorna anche sulla "nostra proposta di variante Ancona- Biagetto/Branca -Perugia/Aeroporto – Foligno, alternativo al raddoppio della linea storica", cestinata "come sempre, senza un motivo serio. Nonostante i costi di realizzazione molto simili a quelli per il raddoppio, un bacino di 400 mila utenti, superiore a quello della linea attuale, la creazione di due trasversali strategiche: Brindisi, Ancona, Perugia, Firenze, Genova e Ravenna, Ancona, Perugia, Roma".

Baldinelli richiama "la totale immobilità nel frangente del Sindaco Stirati quale comune capofila dell’Area Interna Nord Est che non si è mai battuto in maniera convinta per la realizzazione della variante".

Il candidato a sindaco conclude ricordando che le amministrazioni pubbliche, non ultima Trenitalia " devono essere sì attente ai propri bilanci ma anche alle necessità dei singoli cittadini e delle comunità".