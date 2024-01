MedioEtruria, accelerare. Ecco perché il Ministero alla fine ha scelto Creti: "Adesso si passi ai fatti"

"La soluzione Creti Farneta è la migliore per costi e benefici, come risulta dalle analisi tecniche e gli studi effettuati". L’assessore alla mobilità del Comune di Siena, Enrico Tucci, ha risposto così durante la seduta del Consiglio comunale, all’interrogazione presentata dalla consigliera Anna Ferretti (Progetto Siena) in merito al progetto per la costruzione della stazione dell’alta velocità nella località Creti Farneta.

Nella sua risposta, infatti, Tucci ha svelato le motivazioni della scelta dei tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Scelta che l’Umbria aveva ampiamente sostenuto e che ha molto ‘gradito’.

Ora però si tratta di arrivare al dunque: "Il documento risultante dal tavolo tecnico è stato trasmesso al Ministero infrastrutture e trasporti lo scorso 6 dicembre e ad oggi però – ha detto l’assessore - non abbiamo avuto riscontri da parte del ministero e stiamo valutando un’azione di sollecito insieme alla regione Umbria e al Comune di Perugia". "Lo studio di trasporto – ha spiegato Tucci - ha evidenziato come la soluzione Val di Chiana, caratterizzata da una posizione baricentrica rispetto ai bacini della Toscana centro-meridionale e dell’Umbria, è in grado di produrre i maggiori benefici trasportistici. L’analisi multi-criteri ha considerato quattro classi di elementi (pianificazione territoriale ed iter amministrativo; effetti trasportistici; aspetti architettonici, funzionali e costruttivi; costi), articolati in diciannove indicatori, e ha individuato come soluzione migliore la stazione esistente di Arezzo, risultata poco attrattiva per le imprese ferroviarie che hanno manifestato la loro netta preferenza per una stazione in linea, in ragione dei minori tempi di sosta (dieci minuti contro venti minuti per entra-esci su linea lenta). Limitando quindi il confronto alle sole ipotesi che prevedono una nuova stazione in linea – ha aggiunto l’assessore senese -, la soluzione Val di Chiana risulta decisamente preferibile sulla base della maggiore efficacia trasportistica e del costo di costruzione più contenuto.

Seguono poi nell’ordine le soluzioni Rigutino e Chiusi Sud. E’ stata quindi sviluppata l’analisi costi-benefici per le prime due soluzioni: Val di Chiana e Rigutino. E’ risultata vincente la soluzione Val di Chiana –ha continuato Tucci – in ragione della maggiore percorrenza della domanda di trasporto soddisfatta dal vettore ferroviario e quindi dal maggior valore del volume di traffico sottratto alla strada rispetto alla soluzione Rigutino".