Medico aggredito da un detenuto Caos nell’infermeria del carcere

TERNI Medico aggredito da un detenuto nell’infermeria del carcere costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’opedale. Lo denuncia il Sappe. "Ancora tensione nel carcere ternano - spiega il segretario Fabrizio Bonino– . Un detenuto rumeno, ristretto per furto, nell’infermeria ha aggredito il medico di guardia, poi gli ha sputato e lo ha minacciato di morte. Solo grazie all’ intervento dell’agene di sorveglianza si è riusciti ad evitare il peggio e a riportare l’ordine nel presidio sanitario. Il medico, al momento, ha smontato dal servizio e si è recato al pronto soccorso ospedaliero". "Il detenuto – continua Bonino – è giunto da circa un mese e mezzo al carcere di Sabbione da un penitenziario toscano e non è nuovo a questi atteggiamenti nei confronti del personale medico e paramedico, visto che già nei giorni scorsi ha tentato di aggredire un altro medico e addirittura qualche infermiere. Il provveditorato della Toscana, che lo ha mandato in Umbria, se lo dovrebbe riprendere indietro per assegnarlo in un altro carcere"