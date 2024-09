Medicine, arrivano le dosi su misura. Il kit preconfezionato da 150 farmacie umbre

Perugia, 19 settembre 2024 – Spuntavano fuori dalla borsa della zia o dalla tasca della giacca del nonno. Erano i portapillole e spesso venivano confezionati in argento. Ora si chiamano blister, sono di plastica trasparente e molto più pratici. Ogni spicchio del blister è contrassegnato dal giorno della settimana ed è concepito per contenere fino a tre-quattro compresse a seconda della necessità. Dove trovare questi contenitori? In farmacia. Si tratta di un nuovo servizio utile anche ai caregiver e a chi si prende cura delle persone che assumono un elevato numero di medicine. E’ infatti attivo in oltre 150 esercizi della regione il servizio gratuito di confezionamento personalizzato dei farmaci (noto anche come ‘deblistering’), per migliorare ulteriormente l’aderenza terapeutica dei pazienti con almeno 55 anni (link consultabile al sito www.umbria.federfarma.it nella sezione Servizi al Cittadino).

Parliamo di persone affette da patologie come ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o diabete, costrette a convivere con i medicinali. Spesso, infatti, il compito di far assumere correttamente i farmaci è espletato da familiari, badanti e caregiver che adesso possono affidarsi gratuitamente anche alle farmacie, in modo da avere un programma e una somministrazione precisa e sicura.

“La personalizzazione dei farmaci per garantire la corretta terapia, mira ad evidenziare i soggetti a rischio aggravamento a causa di una mancata aderenza alla cura prescritta e a tracciare i fattori sociali che potrebbero influire sul tasso di aderenza stessa. Con questo monitoraggio– afferma il presidente di Federfarma Umbria Stefano Monicchi - si può arrivare anche ad una riduzione dei costi per le prestazioni specialistiche, per ricoveri e per accessi al Pronto Soccorso dovuti all’aggravamento della patologia, con conseguente risparmio per il sistema sanitario nazionale. Tutto ciò grazie all’importante funzione svolta dalle farmacie, sempre a disposizione dei cittadini”.

Il nuovo servizio segue l’importante attività di screening effettuata negli ultimi anni (cardiovascolare, colon retto, aderenza farmacologica) e anche la possibilità, per i cittadini della regione, di usufruire di prestazioni di telemedicina come elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco, spirometria.