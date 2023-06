Medici infuriati: "Ospedale a pezzi" E il sindaco appoggia la rivolta

Sanità locale ancora nell’occhio del ciclone in Altotevere con una dura presa di posizione sottoscritta in una lettera da numerosi medici dell’ospedale di Città di Castello che si sono rivolti direttamente al sindaco. Negli ultimi mesi prolificano le segnalazioni di disagi nei servizi in ospedale, compresa la situazione della radiologia. La carenza di personale i continui tagli, stanno mettendo in ginocchio medici, infermieri e i tantissimi utenti del territorio che afferiscono all’ospedale per le varie problematiche.

Ora a sostegno del lavoro del personale sanitario giunge ancora una volta l’appello del sindaco Luca Secondi, reso noto ieri. A distanza di una settimana dal grido d’allarme degli otto sindaci del comprensorio che insieme ad associazioni e sindacati chiedevano azioni urgenti alla Regione per quanto riguarda il mantenimento dei servizi nella sanità locale, ora una nuova presa di posizione. Stavolta Secondi lancia un appello ai vertici della Usl Umbria 1, alla direzione generale e a quella sanitaria coi vari responsabili di dipartimento e presidi ospedalieri: "Occorre tenere nella dovuta valutazione quanto segnalato in una lettera, sottoscritta da diversi operatori sanitari, relativa alle problematiche sulla grave carenza di personale medico nelle unità ospedaliere di Città di Castello e Umbertide".

Il sindaco chiede "un adeguato intervento per poter garantire un servizio importante per il bene dei cittadini, degli utenti degli ospedali e di coloro che ogni giorno con grande spirito di abnegazione e professionalità ci lavorano". E’ quanto dichiarato in riferimento ad una circostanziata lettera, sottoscritta da numerosi medici, inerente problematiche relative alla carenza di personale in Radiologia. Neanche una settimana fa i sindaci degli otto comuni dell’Alta Valle del Tevere, le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato del territorio hanno chiesto alla Regione di "rafforzare le politiche sanitarie nel comprensorio e dare risposta con i necessari investimenti in personale e strutture alle criticità costantemente denunciate dai cittadini".

Imminente una manifestazione pubblica che dovrebbe coinvolgere l’intero Altotevere proprio su queste tematiche: "Le soluzioni non possono più essere rimandate e devono essere affrontate con certezza di risorse e tempi"