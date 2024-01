Mediazione familiare. Servizio attivo

TODI – È attivo nei comuni della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, da Collazzone a Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, il servizio, pubblico e gratuito, di mediazione familiare. Inserito tra le azioni di politica familiare, il servizio viene attivato a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o familiari. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di conflitto nella relazione genitori-figli e comunque all’interno della famiglia. Il percorso di mediazione familiare, strutturato fino ad un massimo di dieci o dodici incontri, ha come obiettivo la gestione delle criticità di relazione all’interno del nucleo familiare, incoraggiando nelle persone la riattivazione di abilità volte al superamento del conflitto, per prevenire, in particolare, il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti. Il servizio è gestito dall’Associazione "Il Ponte d’oro" che opera da anni sul territorio attraverso azioni di sensibilizzazione in materia di mediazione familiare. Per avere informazioni circa lo svolgimento del servizio e le modalità degli incontri si può contattare l’associazione al 3477685844, oppure gli uffici dei Servizi Sociali dei comuni della Zona: Collazzone 0758781722, Deruta 0759728566, Fratta Todina 0758745304, Marsciano 0758747301, Massa Martana 0758951749, Monte Castello di Vibio 0758780217, San Venanzo 075875123 e Todi 075 8956733 o recarsi personalmente presso gli stessi uffici.