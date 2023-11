Mediatori linguistici. Nuovo anno accademico tra successi e progetti

"Traduzione come ospitalità". La scrittrice e traduttrice Franca Cavagnoli inaugura l’anno accademico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. La cerimonia si svolgerà domani alle 15 alla Sala dei Notari. Tra gli interventi anche quelli delle studentesse Laura Dulcetti e Angela Simoncini. Al termine la consegna delle borse di studio . La facoltà perugina, diretta da Catia Caponecchi e Lorenzo Lanari, festeggia 47 anni di attività e in questi 5 decenni ha formato circa 3000 studenti diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali.