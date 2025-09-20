Sono i custodi della memoria: sei medaglie d’onore ai parenti dei deportati nei lager nazisti

Perugia, 21 settembre 2025 – Hanno ricordato i nonni e i padri, tornati da quell’inferno che pesavano venti chili. Quei soldati che avevano patito sofferenze inimmaginabili. E che, in molti casi, volevano solo dimenticare e guardare avanti. “Non ne parlava troppo.

La nonna sì, quello che abbiamo saputo ce lo ha detto lei” racconta il nipote di uno degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale, premiati in Prefettura, a Perugia, in occasione della prima Giornata nazionale. “In quell’orrore - ricorda un altro parente - però non gli ho sentito mai dire una parola di odio verso i tedeschi. Nella grande sofferenza, ha sempre saputo capire quei soldati che hanno condiviso con i prigionieri il tragitto destino della guerra”.

I sei destinatati delle Medaglie d’Onore concesse con Decreto del presidente della Repubblica, tutti ormai deceduti, erano residenti nei Comuni di Costacciaro, Perugia e Piegaro: Tommaso Castagnoli, Arnaldo Girotti, Dario Pispola, Antonio Rubeca, Guido Santinelli, Nello Tiberi. “Con le medaglie che mi accingo a consegnare la Repubblica rende onore a coloro che hanno vissuto la durissima esperienza della prigionia nei lager nazisti.

La memoria del loro sacrificio, della privazione della libertà e delle sofferenze patite ci richiama al valore della democrazia e dei diritti fondamentali” ha commentato il prefetto di Perugia, Francesco Zito che ha condiviso con i sindaci dei comuni di residenza dei premiati, il momento della consegna. “È nostro dovere custodire e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni affinché simili tragedie non abbiano mai più a ripetersi”.

Alla cerimonia, oltre ai vertici militari e delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, e la presidente della Regione, Stefania Proietti: “Momenti come questi sono importanti e ringrazio il prefetto Francesco Zito, perché ci aiutano a non dimenticare, perché ci fanno ricordare le atrocità compiute ai danni dell’umanità e perché ci permettono di tramandare alle nuove generazioni la memoria del nostro passato.

In una stagione storica come quella che stiamo vivendo ancora più forte deve essere la nostra voce a favore della pace e il nostro impegno a far sì che le armi tacciano per sempre. Sono strazianti le immagini e il grido di dolore che arrivano dai paesi in guerra dove uomini, donne, bambini, anziani sono vittime di crudeltà senza pari”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che ha partecipato alla prefettura di Perugia alla “Prima Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento”.

Luca Fiorucci