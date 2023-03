Maxi-tamponamento, coinvolte sei auto. Quattro feriti in ospedale

La SS 219 Pian d’Assino ancora teatro di incidenti. L’ultimo è avvenuto all’altezza dell’uscita di Padule ieri mattina, quando dopo le 13 si è causato un tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte sei autovetture. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Gubbio e 118, che ha soccorso i feriti. Di questi, tre sono stati trasportati al pronto soccorso di Branca per accertamenti, anche se le loro condizioni non destavano preoccupazioni, mentre un altro, che sembrerebbe essere un eugubino di 78 anni, dovrebbe essere stato trasferito e ricoverato all’ospedale di Perugia. Il sinistro sembra essere scaturito da un sorpasso azzardato, come molti se ne vedono sulla “variante”, ma Carabinieri e Polizia Locale sono ancora al lavoro, con l’utilizzo anche di un drone, per ricostruire e stabilire la precisa dinamica dell’incidente. Il tratto tra Padule e Spada è stato chiuso al pubblico per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi, traffico deviato verso la viabilità interna.