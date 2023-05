Maxi-spaccio a Monteluce Appartamento pieno di droga Tre arresti e due denunce

Un appartamento a Monteluce come base di spaccio. A poca distanza dal centro storico, in una zona relativamente tranquilla, dove di immobili da prendere in affitto ce ne sono molti in virtù dei cambiamenti che il quartiere sta vivendo ormai da diversi anni. Una zona di passaggio, relativamente fuori dai giri più "classici" dello spaccio o piuttosto meno battuta in modo sistematico dalle forze dell’ordine. Forse per questo motivo che i nigeriani arrestati dai carabinieri di Perugia avevano scelto questa zona per il loro quartier generale, dove, in base alle indagini condotte, vendere eroina a spacciatori che avrebbero poi provveduto a piazzare lo stupefacente su piazza. Come il 25enne che, sempre secondo quanto emerso, è stato fermato dai militari dell’Arma all’uscita dall’appartamento sospetto. Lo conoscevano per i suoi precedenti sempre relativi agli stupefacenti; quindi, quando lo hanno visto entrare hanno atteso che uscisse dal portone per fermarlo e perquisirlo. Perquisizione che ha permesso di rinvenire un sasso di eroina da 20 grammi che i carabinieri hanno ritenuto il giovane avesse appena comprato. Per questo hanno fatto irruzione nell’abitazione, sulla quale si era indirizzata l’attenzione dei militari in seguito alle segnalazioni ricevute su un via vai sospetto.

All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato due uomini, entrambi di 40 anni, con le loro compagne. E con loro c’erano anche 245 grammi di eroina suddivisi in 9 ovuli, nascosti in un armadio della camera da letto, altri dieci grammi sono stati trovati in cucina. Sequestrata inoltre sostanza da taglio, anch’essa trovata in una camera e oltre 7mila euro in banconote di vario taglio. Concluse le attività di perquisizione, i due uomini trovati all’interno dell’abitazione e il 25enne bloccato per primo sono stati arrestati, mentre le due donne sono state denunciate in stato di libertà. L’operazione messa a segno dai carabinieri evidenzia come l’attività di spaccio a Perugia sia diffusa in più luoghi della città oltre quelli ritenuti caldi e conferma come l’attività illecita si stia via via decentrando, coinvolgendo piazze più periferiche, a partire da Monteluce per allargari alla zona dei Ponti per esempio, o l’area a confine con il comune di Corciano. Una geografia dello spaccio che si modifica in base alle esigenze e alla pressione delle forze dell’ordine, ma che non sembra rallentare nonostante gli sforzi quotidiani messi in campo. Del resto quando c’è domanda, l’offerta continua a esserci in un modo o nell’altro.