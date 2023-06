Maxi-rogo a Ellera A fuoco azienda di calcestruzzi "Chiudete le finestre"

Momenti di paura ieri sera per l’incendio divampato all’interno della Calcestruzzi Magione nella zona industriale di Ellera di Corciano.

Il capannone, dal quale si è sollevata una densa colonna di fumo nero che è stata vista anche a chilometri di distanza, si trova in via Capitini, non distante dal centro commerciale Quasar e dall’Obi. Sul posto sono giunte in rapida successione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, un autobotte e anche una squadra a supporto da Foligno.

Non risultano esserci feriti ma in zona la paura è stata tanta, anche per quella che a un certo punto è sembrata una piccola esplosione udita a distanza.

In poche ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione sotto controllo.

Il sindaco di Corciano

Lorenzo Pierotti, accorso sul posto non appena saputa la notizia, in attesa di sapere se dovrà o meno emettere ordinanze per la salute pubblica, ha raccomandato in via precauzionale in un post su facebook: "chiedo a tutti i cittadini soprattutto di

Ellera, Chiugiana e San

Mariano di tenere le finestre chiuse.

Continueremo comunque

a monitorare la situazione...".

Impossibile al momento stabilire le cause

del rogo.

Come di prassi in questi

casi verranno effettuati

a breve i rilevamenti dell’Arpa per stabilire la qualità

dell’aria.

Anche se in effetti l’incendio è stato domato nel giro di breve grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.