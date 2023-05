Maxi-multa al titolare di una sala scommesse

Multa di oltre 6.600 euro al titolare di una sala scommesse in cui la polizia ha scovato un minorenne intento a giocare alle "videolottery". In un controllo effettuato nei giorni scorsi, gli agenti della polizia amministrativa hanno identificato alcuni giovanissimi che giocavano agli apparecchi "vlt": in particolare uno compiva 18 anni lo stesso giorno, mentre un altro è risultato appunto minorenne. Il titolare dell’attività è stato quindi sanzionato e dovrà pagare la somma di 6.666 euro in quanto, spiega la Questura, la normativa in materia punisce colui che "consente sia la partecipazione ai suddetti giochi di soggetti minorenni, sia l’ingresso all’interno dei locali ove si effettuano giochi con vincite in denaro". La polizia era già intervenuta in un centro scommesse del centro cittadino lo scorso agosto, identificando nell’occasione quattro minorenni intenti a giocare ai videolottery, con annessa sanzione per il titolare.

Un fenomeno, quello dei minorenni nei centri di raccolta scommesse, che da Terni era balzato alla ribalta nazionale nell’ estate 2021 quando una mamma disperata aveva denunciato ai carabinieri la situazione del figlio che, con gli amici, era solito frequentare una sala scommesse del centro. Alla segnalazione della mamma si erano poi unite quelle di altri genitori, tanto che i militari avevano sanzionato il titolare dell’attività in questione, poi sospesa temporaneamente dall’Agenzia delle Dogane.