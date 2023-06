Maxi-furto in piscina I ladri sono scappati con lettini e ombrelloni

Ladri scatenati non risparmiano lettini e ombrelloni: teatro del furto l’area piscina della Tonic, esterna al centro sportivo di Campitello. Circa venticinque ombrelloni e cento lettini sono finiti nella notte in un camion per essere evidentemente venduti in mercati illegali paralleli. Un furto su commissione, secondo le prime ricostruzioni, su cui indaga la polizia. I ladri sono entrati in azione nella notte nonostante fossero in funzione le telecamere di sorveglianza dell’impianto; avrebbero quindi forzato un cancello esterno laterale per avvicinarvi il camion, quindi caricare l’ingente materiale e far perdere le proprie tracce. Per l’operazione, complessa anche se presumibilmente condotta da più persone, sarebbe servito tempo. A fare la sgradita scoperta sono stati nelle prime ore della mattinata gli adetti della struttura, che non hanno potuto fare altro che avvisare le forze dell’ordine. Oltre alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, che come detto sarebbero state in funzione e quindi è facile pensare che i ladri abbiano agito a volto almeno parzialmente coperto, al vaglio degli agenti della Questura c’è il tragitto che potrebbe aver compiuto il camion con la refurtiva, che non si esclude si sia indirizzato verso qualche litorale. Altra quasi-certezza degli investigatori è che il colpo sia stato preparato nel dettaglio in precedenza, con i ladri che potrebbero aver effettuato più sopralluoghi in zona.Il valore della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 15mila euro. E’ caccia al camion e al suo percorso.

Ste.Cin.