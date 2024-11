Maxi-furto in abitazione. Svaligiata la cassaforte

Ancora colpi ladreschi, quelli che si verificano nel pomeriggio, sul far della sera, che destano allarme oltre per il fatto in sé anche perché non si riesce a capire se chi colpisce non ha timore di trovare persone in casa oppure opera dopo aver studiato situazione e abitanti delle case prese di mira. E incuranti anche del possibile arrivo di qualcuno. Nel più recente caso è stata aperta anche una cassaforte, utilizzando un frullino. Notevole il bottino fra gioielli, contanti, per qualche migliaio di euro, e soprattutto ricordi di famiglia e casa, neanche a dirlo, messa a soqquadro. Con i proprietari che, una volta rientrati e scoperto l’accaduto, non hanno potuto fare altro che rivolgersi alla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi oltre a compiere l’inventario degli oggetti e di quanto sottratto. I ladri questa volta hanno preso di mira un’abitazione di Capodacqua di Assisi, nei pressi di Passaggio di Assisi, non distante dalla SS 75 Centrale Umbra. Hanno operato, questa la ricostruzione che è stata fatta dell’accaduto, tra le 16.30 e le 18.10 dell’altro pomeriggio in un lasso di tempo in cui nell’abitazione non c’era nessuno. Con un frullino hanno sfondato la cassaforte e una volta apertala hanno preso quanto vi era contenuto fra contanti e gioielli. Secondo un copione già visto hanno inoltre rovistato nelle stanze della casa e negli armadi in cerca di qualcosa da arraffare, poi la fuga. I proprietari, una volta rientrati, si sono trovati di fronte lo spettacolo di cassetti sottosopra, armadi rovistati e la cassaforte tirata via dal muro e aperta. Subito è stata allertata la Polizia di Stato che ha compiuto un sopralluogo per acquisire elementi utili alle indagini, con i proprietari che poi ieri, in Commissariato, hanno presentato la formale denuncia del furto subito. Ladri in azione, negli ultimi giorni, anche a Rivotorto e nella zona di San Damiano di Assisi.

Maurizio Baglioni