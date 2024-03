Maxi-controllo antidroga in piazza della Vittoria

SPOLETO - Controlli antidroga con unità cinofile nella zona di piazza della Vittoria. A effettuarli sono stati gli uomini della guardia di finanza insieme ai carabinieri della compagnia di Spoleto L’obiettivo principale del servizio era garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. I controlli si sono concentrati principalmente nelle zone del centro storico e nelle aree limitrofe. Numerosi posti di controllo congiunti sono stati effettuati per identificare persone e veicoli in transito e acquisire dati informativi per contrastare ogni forma di illegalità. Nell’ambito di queste attività, sono state impiegate due unità cinofile antidroga del comando provinciale della guardia di finanza. Questi sforzi hanno permesso di controllare numerose autovetture e pullman e di identificare molti individui. L’area di pattugliamento ha interessato principalmente Piazza della Vittoria, Piazza Garibaldi e la Stazione ferroviaria di Spoleto, nonché le principali arterie del centro cittadino.

L’impiego di unità cinofile antidroga ha avuto un ruolo fondamentale nel prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela dei giovani e delle loro famiglie. Questo servizio dimostra l’impegno costante della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nel mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attenzione è particolarmente rivolta alla prevenzione e repressione dei reati e delle loro conseguenze nell’ambito del degrado urbano.