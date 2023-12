Maxi-controlli nelle stazioni . Impegnati i cani antinarcotici

Anche i cani antinarcotici sono stati impiegati nei controlli mirati contro lo spaccio di droga disposti nelle stazioni di Fontivegge e Ponte San Giovanni. Gli agenti di polizia ferroviaria hanno verificato i passeggeri in transito e a bordo dei treni con l’obiettivo di verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Hanno, quindi, utilizzato gli smartphone in dotazione

per il controllo in tempo reale dei documenti e i metal detector per l’ispezione dei bagagli.

Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità, come furti, rapine, spaccio di stupefacenti e accattonaggio molesto, i poliziotti hanno anche effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. Dalle persone alle strutture, perché i controlli hanno interessato anche le linee ferroviarie per evitare danneggiamenti, furti di rame, episodi di imbrattamento. Il servizio di prevenzione ha consentito di identificare 55 persone e vigilare sull’arrivo e la ripartenza di 12 convogli. L’attività è stata anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.