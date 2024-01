Maxi-controlli in un anno. Ritirate 23 patenti. Elevate oltre 10mila multe

Nel giorno del patrono, San Sebastiano, la polizia locale traccia il bilancio in Sala della ConcIliazione: numeri importanti, ma ci sono anche le ‘frecce’, che fanno discutere. Il sindaco Stefania Proietti, il vice Valter Stoppini con delega alla ‘municipale’ e il comandante Antonio Gentili hanno presentato i dati di un anno (da record sul piano degli arrivi) caratterizzato da un’intensa attività in città per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Per quanto riguarda la polizia stradale, ha evidenziato Gentili, 4.437 sono stati i veicoli controllati con dispositivi elettronici finalizzati alla verifica della copertura assicurativa e al rispetto della regolarità della revisione (nel 2022 erano stati 7.084); 9.850 le sanzioni per violazioni al codice della strada (contro le 7.960 dell’anno precedente); 3.860 le sanzioni per violazione dei limiti di velocità; 340 le sanzioni per omessa revisione; 4 le sanzioni per emissioni acustiche non conformi (nel 2022 erano state 60); 39 le sanzioni per mancata copertura assicurativa. Sono state 23 le patenti di guida ritirate, 22 le carte di circolazione ritirate, 2.569 i punti di patente decurtati, 53 le rimozioni forzate e 113 incidenti rilevati di cui 47 con feriti, uno mortale. Nell’arco dei dodici mesi sono stati "gestiti" nei parcheggi 16.232 autobus turistici (l’anno prima 10.903), 427.209 e 6.245 camper. Garantiti, in una città e in un territorio speciali, la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio comunale in oltre 100 eventi. Riguarda alla questione delle ‘frecce’ (i pannelli che forniscono indicazioni di attività turistiche), che stanno facendo discutere per le contravvenzioni che sono arrivate, nel più recente periodo (dal novembre scorso) sono stati intensificati i controlli. "Sono state elevate un centinaio di multe (da 303 per ciascuna a freccia) per contrastare il degrado – ha sottolineato il comandante Gentili -, ma anche per verificare la presenza o meno di autorizzazioni valide o scadute". Il sindaco Proietti e il vice Stoppini hanno ringraziato gli uomini e le donne della polizia locale "per lo straordinario lavoro che ogni giorno compiono nella nostra comunità per garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio tra i più vasti della regione ma anche e soprattutto per l’impegno, l’abnegazione e la professionalità dimostrati, nell’anno che si è appena concluso, in occasione delle grandi manifestazioni che si svolgono ad Assisi". In quest’anno entrerà in funzione il controllo automatizzato della ztl, un aiuto anche al corpo della locale che conta su un totale di 23 unità, compreso il comandante; numero di agenti che sarà aumentato. Al termine sono stati consegnati riconoscimenti alle forze dell’ordine per quanto fatto in occasione dell’alluvione del 23 giugno scorso. Maurizio Baglioni