Maxi-bando per finanziare progetti innovativi Ogni idea potrà ricevere fino a cinque milioni

Il primo giugno scorso l’Iniziativa Urbana Europea ha pubblicato un bando rivolto alle città dell’importo di 120 milioni di euro per finanziare progetti innovativi in grado di elaborare soluzioni alle sfide attuali nelle aree urbane. Questo strumento di finanziamento rappresenta un’occasione importante per incidere sui problemi strutturali di molte delle città del nostro territorio, Foligno compresa. Per intercettare queste opportunità occorre capacità di analisi, visione e capacità di strutturare progetti multidisciplinari come quelli sottoponibili nel bando in questione, ognuno dei quali potrà ricevere fino a 5 milioni di euro. Dalla loro, le amministrazioni hanno un minimo di tempo per l’elaborazione, visto che il bando scadrà il 5 ottobre. "Un’occasione unica dunque per i territori – spiega il dottor Bruno Checcucci, referente al trasferimento tecnologico dell’Istituto Nazionale di Fisica nucleare – per finanziare iniziative nei tanti ambiti emergenziali e strategici in chiave-sviluppo (il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sosterrà l’80% del progetto). Per esempio avere una città più verde, per superare le sfide dell’inquinamento e del clima; avere una città più sicura per affrontare i problemi sismici ed idraulici (come il rischio di esondazione di fiumi e anche su questo Foligno ha le sue lacune da colmare ndr), ma anche più sicura in senso sociale, con innovativi sistemi di videosorveglianza. Tra le sfide in attesa di finanziamenti anche quella di creare una città più ’resiliente’, capace di affrontare il declino demografico correlato all’invecchiamento della sua popolazione. Avere una città economicamente più sana che sappia proporre fenomeni di turismo sostenibile stimolando l’innovazione e l’inclusione sociale. Si tratta di un bando dunque da affrontare con una visione sistemica, che non si fermi alle anomalie “apparenti” (effetti e non cause), ma che invece vada ad intervenire sui problemi strutturali dei nostri territori: invecchiamento della popolazione, salute, declino demografico, mancanza di lavoro giovanile, benessere ambientale, economico e sociale. Mi auguro che i Comuni della nostra regione sappiano cogliere questa importante opportunità. Comprendere tutti questi fenomeni o non comprenderli – conclude – , fa la differenza tra lo sviluppo e il declino di un società e tra l’adeguatezza e l’inadeguatezza di una classe dirigente che è chiamata a governarla".