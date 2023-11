Mauro Giovanardi e Maurizio Pratelli in concerto per “Circuiti di Gusto“

Il primo week end di dicembre segna il ritorno di ‘Circuiti di Gusto tra Paciano e il Lago Trasimeno’, progetto che vede protagonisti il Comune lacustre e diverse aziende agricole del territorio, tra cui 14 cantine afferenti alla Strada del Vino Trasimeno. Il fine settimana sarà dedicato al rapporto tra musica e vino, sul come entrambi siano veicolo di cultura e trasmissione dei saperi. "La Strada del Vino – ha spiegato il neo presidente Luca Partenza – negli ultimi mesi ha iniziato un percorso di valorizzazione del territorio e dei soci con un progetto di rilancio che vede la costruzione di una rete di collaborazione". Appuntamento centrale sarà proprio il concerto-evento con Mauro Ermanno Giovanardi, frontman e leader dei La Crus, e Maurizio Pratelli, autore della trilogia “Vini & Vinili“ da cui prende ispirazione la serata. Il duo accompagnato dal chitarrista Marco Carusino, storico musicista dell’entourage di Giovanardi, sarà di scena sabato 2 dicembre alle 21.30 a Poggio Santa Maria, cantina di recente costruzione che grazie ai suoi soffitti in legno funzionerà da piccolo auditorium, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Giovanardi, che sta per uscire con il nuovo lavoro dei La Crus, ha spiegato: "Quando mi è stata proposta una serata che potesse unire musica, letteratura e vino ho pensato subito a Pratelli, vista la sua esperienza e la sua curiosità innata, la quale ci permetterà di analizzare tutte le sfumature del Trasimeno. Non dimentichiamoci poi di Marco Carusino, musicista sensibile e raffinato: senza di lui sarebbe stato difficile realizzare il progetto. Questo trio funziona da dio…giusto per fare la rima". Pratelli, che sta preparando un nuovo lavoro proprio sulle ‘Strade del Vino’ ha poi aggiunto: "Sono molto felice di questo invito che mi permette di riportare in Umbria l’esperienza di Vini e Vinili". Prima del concerto, dalle 19, saranno degustazioni gratuite dei prodotti del Progetto “Circuiti di Gusto“.