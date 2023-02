Maurizio Talanti (nella foto) è il nuovo segretario del Pd di Orvieto. Prende il posto di Maria Flavia Timperi che aveva rassegnato anticipatamente le dimissioni. Talanti era l’unico candidato alla guida della segreteria. "Avrò l’onore ma anche la responsabilità - dice - di condurre, con rinnovata energia e passione, l’unione comunale verso un orizzonte sempre più aperto e inclusivo, dove le istanze dei cittadini e della comunità possano essere sempre più protagoniste della vita politica e della discussione pubblica della città. Il neo segretario sostiene che "il modo migliore per rilanciare il nostro partito sia riproporre con forza le ragioni di chi chiede al Partito democratico di essere un luogo accogliente, aperto, plurale e una nuova politica –coraggiosa, contemporanea, riformista, ecologista – che non ha paura di ingaggiare le sfide del tempo. Il Pd con la celebrazione di questo congresso, decide di impegnarsi perché il futuro torni ad essere un luogo di speranza, solidarietà, giustizia, libertà, uguaglianza,opportunità per tutti".

"Il cuore del problema è come reagire, cambiare, offrire un futuro per le nostre comunità locali che da anni faticano ed hanno bisogno di leadership innovative. Dobbiamo riportare al centro - conclude Talanti - le persone e le comunità. Le loro paure e soprattutto le loro speranze. Far capire loro che al centro del nostro impegno c’è il tentativo di risolvere e agire dove ci sono fragilità sociali. È l’anziano che invecchia da solo, sono le famiglie con i genitori nelle rsa, sono le giovani coppie, le donne che lavorano e quelle che non lavorano, gli uomini che perdono il lavoro e quelli che hanno bisogno di condizioni per crearne di nuovo".