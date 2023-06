Maturità per oltre 7mila studenti "Importante evitare l’eccesso d’ansia"

di Patrizia Peppoloni

Superata la ’notte prima’, quella che sembra sempre uscita da un film o da una canzone, il giorno degli esami di maturità è arrivato. Oggi prima prova scritta, quella di italiano, per 7.507 studenti umbri (5.671 frequentano gli istituti della provincia di Perugia e 1.836 quelli della provincia di Terni). Duecento le commissioni al lavoro, per esaminare 399 classi, 391 delle quali appartenenti a istituti statali.

Ma questi sono solo i numeri. La parte pulsante dei mitici esami di maturità è fatta di emozioni, più ancora che di nozioni, di quella irripetibile ’immaturità’ che fa tremare i polsi, delle inevitabili ’ansie da prestazione’ e dell’irrinunciabile ’toto-temi’. Da Gabriele D’Annunzio alla guerra in Ucraina, in tanti hanno provato ad azzeccare il titolo del tema, e oggi si vedrà chi ci è andato più vicino. Domani poi il secondo test, con la disciplina di indirizzo delle varie scuole. Ma com’è, oggi, l’approccio dei ragazzi allo spauracchio della Maturità? "L’esame continua ad essere molto sentito dagli studenti – spiega la professoressa Maria Paola Sebastiani, dirigente del Liceo Scientifico ’Guglielmo Marconi’ di Foligno –, per questo è importante anche tranquillizzarli. Diciamo che va cercato il giusto equilibrio tra la serietà con cui va affrontato l’esame dal punto di vista della preparazione e il contenimento della tensione, che non deve mai diventare eccessiva e dominante. In generale una performance gestita con ansia non mette in luce il modello di maturità che occorrerebbe mostrare. E’ vero che è affrontando le prove che si diventa più maturi, ma senza eccessi di tensione. Proprio per aiutare i ragazzi a trovare questo equilibrio, nella nostra scuola abbiamo organizzato - in vista degli esami - degli incontri con gli psicologi, per evitare quell’ansia di ’performance’ che potrebbe non dare contezza di quelle competenze trasversali che i ragazzi dovrebbero aver raggiunto, della loro curiosità ed apertura mentale. Qualcosa che va oltre la nozione o la data di una battaglia da ricordare. In sintesi – aggiunge la preside – auspichiamo che la prova di esame (al ’Marconi’ le quinte sono 10, con 200 maturandi ndr) venga vissuta come un momento che abbraccia tutto il percorso formativo, non solo quello nozionistico,che diventi uno scambio culturale con la commissione. L’eccessiva attenzione alla performance sarebbe un elemento di ’vulnus’ per i ragazzi, che già in questo periodo storico sono più portati alle ansie".