Mattonata, i ’Cantori’ campioni di stornelli

CITTA’ DI CASTELLO – Mentre da stasera torna la festa della Mattonata lungo corso Vittorio Emanuele, i figuranti della società rionale si laureano ancora campioni degli "stornelli" e delle tradizioni secolari. Lo storico gruppo di cantori e strumentisti della società rionale Mattonata, per il secondo anno consecutivo si sono aggiudicati a Cascia, lo scorso 22 gennaio, la 44esima edizione della rassegna interregionale delle Pasquarelle e sono stati ricevuti in Comune. La Pasquarella consiste in canti e suoni popolari eseguiti da stornellatori ambulanti per festeggiare la prima Pasqua dell’anno, ed è una tradizione popolare antichissima e assai consolidata in molte località.

La società rionale Mattonata, prima e unica della città a riprendere e tenere in vita questa amatissima tradizione popolare è stata presente con il suo numeroso gruppo di stornellatori premiati con lo stendardo di San Antonio, massima onorificenza della manifestazione, che dovrà essere riconsegnato in occasione della rassegna del 2024. Il presidente della società rionale Mattonata Dino Braganti, assieme al segretario, Paolo Alunni e ai consiglieri insieme agli stornellatori vestiti di tutto punto, con i classici mantelli e cappelli neri, fisarmonica, chitarra e mandolino, si sono esibiti a scena aperta sulle scale di ingresso di palazzo comunale con i brani della tradizione e l’inno della solidarietà, "Romagna Mia". Nell’occasione è stato presentato il programma della Festa d’estate alla Mattonata, che si svolge da stasera nel rione e in corso Vittorio Emanuele, da stasera a domenica 18 giugno all’insegna della musica, del teatro e delle prelibatezze gastronomica della cucina locale.