Mattinata di fuoco Incendio in falegnameria Paura a Bivio Lugnano

Una quindicina di metri cubi di legna andati distrutti e danneggiamenti strutturali in un’area dell’azienda dove era stoccato il materiale. Un vasto incendio ha interessato nella mattinata di ieri una falegnameria in località Bivio Lugnano nella zona a sud del comune di Città di Castello. L’allarme è scattato attorno alle 13 e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia tifernate, insieme alle squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

Le fiamme si sono propagate soprattutto in un’area dell’azienda, alimentate anche dalla presenza del legno, ed hanno interessato sia la parte interna del capannone che quella esterna.

Un’alta colonna di fumo si è alzata dalla zona ed era visibile anche da lontano. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e per le successive opere di messa in sicurezza e bonifica. Le indagini sulle cause sono portate avanti dai carabinieri che hanno acquisito gli elementi del caso.

Non si esclude che l’incendio possa essersi innescato a seguito del surriscaldamento del motore di un macchinario. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Ancora da quantificare i danni economici che il rogo ha procurato alla falegnameria.