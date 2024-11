Mattarella alla Stranieri . L’ateneo compie un secolo

Un secolo di storia da celebrare in grande per palazzo Gallenga e con un ospite simbolo di tutti gli italiani. E’ ufficiale: Sergio Mattarella sarà a Perugia per i cento anni dell’Università per Stranieri. L’ateneo perugino, istituito nel 1925, si appresta dunque a festeggiare il traguardo con solennità e una cerimonia che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica. La data fissata è il 12 febbraio.

Il 2025 sarà per l’Ateneo di Palazzo Gallenga un anno costellato di iniziative culturali e celebrative, tra cui il raduno degli ex alunni, previsto nel mese di luglio, e l’inaugurazione in autunno di una nuova palazzina attualmente in fase di ristrutturazione, accanto al campus universitario di viale Carlo Manuali immerso nel parco di Santa Margherita.

"Siamo onorati e felici della decisione del presidente Mattarella di accogliere l’invito a partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico della nostra Università - dichiara il rettore Valerio De Cesaris –. La sua presenza è un segno di attenzione verso questa istituzione tanto preziosa, che da cento anni promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo, come anche verso gli studenti internazionali che scelgono l’Italia per i loro studi e il loro futuro. L’Università per Stranieri di Perugia ha una sua specificità molto forte e ha un ruolo importante nella diplomazia culturale italiana. È conosciuta a livello internazionale e ha formato molti di coloro che insegnano l’italiano nel mondo, in ogni continente. La visita del nostro Capo di Stato sarà il suggello più bello e significativo ai festeggiamenti del centenario dell’Ateneo".