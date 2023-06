Matrimonio a nuoto nello Stretto: Mara e Marco, gli ’sposi del mare’

Città di Castello (Perugia), 27 giugno 2023 – Francesco Serafini, nuotatore tifernate, sarà testimone di nozze di una coppia che si sposa in mare, al largo dello stretto di Messina. Nel suo territorio il mare non c’è, ma Città di Castello farà dunque parte della simbolica traversata di Mara Colletti, 54 anni, e Marco Uttinacci, 60 anni, che giovedì 29 giugno si sposano nelle acque dello stretto di Messina. La coppia nuoterà tra Sicilia e Calabria indossando due cuffie rosse con lo stemma del Comune su un lato e quello dei Nuotatori Polisport dall’altro.

Ad accompagnarli sull’altare in mezzo alle onde sarà l’amico fraterno Francesco Serafini, anima della società natatoria master di Città di Castello. Dopo essersi sposati una settimana fa a Bracciano con rito civile, Mara e Marco si scambieranno le fedi esattamente in mezzo allo stretto di Messina, dove saranno circondati da una trentina di atleti master provenienti da tutta Italia, con cui completeranno la traversata di circa 4 chilometri tra Capo Peloro, sulla sponda siciliana, fino a Cannitello, su quella calabrese, nei pressi di Scilla. All’approdo sulla spiaggia rinnoveranno le promesse di matrimonio al cospetto dell’amico Francesco, nel doppio ruolo di celebrante del rito e ambasciatore di Città di Castello designato dal sindaco.

«Per me sarà una prima volta, perché non ho mai effettuato una traversata in mare a nuoto e finora ho gareggiato solo in piscina, ma a Mara e Marco non potevo che dire sì, in nome dell’amicizia meravigliosa che ci unisce", afferma Serafini, atleta con alle spalle la partecipazione ai Campionati Mondiali master del 2012 a Riccione, agli Europei master di Eindhoven, poi Londra (2016)… "Sarà un vero onore e un grandissimo piacere essere al loro fianco anche in questa bellissima impresa, non solo come amico, ma anche come ambasciatore della mia città – spiega Serafini – Mara e Marco sono persone che meritano il meglio; una coppia che per vicenda personale e percorso sportivo è assolutamente unica nel mondo dello sport".

Mara a Marco sono di casa a Città di Castello da tanti anni, dove vengono regolarmente per nuotare al Meeting Galluzzi o alla maratona di 24 ore di nuoto che viene organizzata sotto le festività natalizie. La traversata a nuoto dello stretto di Messina di giovedì 29 giugno sarà organizzata dalla Swimming Travel nel rispetto delle norme locali ed internazionali emanate dalle autorità marittime e nella massima sicurezza.