Masso sulla “Ternana“ "Verifiche sul costone"

"Stiamo proseguendo con le verifiche sul costone sovrastante la Strada provinciale 79 Ternana nella zona di Mazzelvetta, a Marmore. L’obiettivo è terminare a breve i sondaggi e mettere in sicurezza la parti che risulteranno più a rischio. Entro la prossima settimana prenderemo le misure che risulteranno necessarie". A dirlo la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza e il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei a proposito del masso caduto nei giorni scorsi. La presidente conferma anche la chiusura del tratto stradale interessato per motivi precauzionali al fine di garantire sicurezza e incolumità per chi viaggia. Sempre sul fronte strade, lunedì partiranno altri lavori sulla strada provinciale 64 dell’Aia a Narni. Dopo la conclusione del cantiere riguardante il primo tratto di un chilometro e 200 metri in zona Cipiccia Vecchia, con il rifacimento delle pavimentazioni stradali e della segnaletica orizzontale, la stessa tipologia di intervento verrà attuata sul restante tratto (circa 800 metri) che arriva fino al bivio per Vascigliano di Stroncone.

Il costo complessivo è di 190mila euro e comprende la sistemazione anche di alcuni tratti stradali in località Altrocanto (frazione di Itieli). Da lunedì scatterà l’ordinanza che istituirà il senso unico alternato regolato da semaforo. Il provvedimento resterà in vigore fino al 17 aprile dalle 7 alle 18.