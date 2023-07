"Massimiliano uno di noi" La Prociv ricorda Rondelli

GUALDO TADINO – Il Coordinamento dei gruppi di volontariato della Protezione civile dell’Alta Umbria ricorda ufficialmente il compianto Massimiliano Rondelli; e, per l’occasione inaugura un veicolo adatto per il poli-soccorso e la cucina mobile, che vengono messi a disposizione del coordinamento. La cerimonia ufficiale avrà luogo nella piazza Martiri sabato prossimo. Il programma: dalle 15:40 il ritrovo nella piazza; alle 16 messa in ricordo di Massimiliano; alle 17 la benedizione dei mezzi e la loro inaugurazione, con interventi delle autorità; al termine un momento conviviale nella taverna di Porta San Benedetto. Giuliano Santelli, già presidente della Consulta regionale del volontariato di Protezione civile, ha detto: "Lo conosco dal 1997, quando il terremoto sconvolse tutta l’Umbria. Attivo sin dalle prime ore con il suo Gruppo a fianco del sindaco Rolando Pinacoli. Con Lui ho partecipato a diverse emergenze, i volontari del suo gruppo sempre presenti, uomo della protezione civile a tutto tondo, grande coordinatore, diceva sempre: faccio il bancario per campare, il volontario per dare un senso alla vita. La sua praticità e l’impegno sono stati di grande aiuto per la Colonna mobile regionale".