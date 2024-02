Masciotti scende in campo. È il candidato a sindaco della coalizione progressista

E’ Mauro Masciotti, direttore della caritas diocesana, delegato della Caritas regionale e membro del Consiglio nazionale di Caritas italiana, il candidato della ‘coalizione progressista’ di Foligno. La riunione di lunedì sera, alla quale hanno partecipato i livelli locali e regionali dei partiti (Pd, Movimento cinque stelle, Patto x Foligno, Foligno 2030 e Foligno in Comune) ha trovato l’accordo all’unanimità sulla figura di Masciotti, ferroviere e da anni impegnato nel sociale attraverso questo tipo di incarichi. Si ricorda la sua figura nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione e in una presa di posizione contro il daspo urbano emanato nel 2019 dall’allora neoeletto sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ai danni di alcuni senza tetto. Per la città della Quintana, con ogni probabilità, si intenderà replicare il modello Perugia: il candidato Masciotti prima di sciogliere la riserva si prenderà qualche giorno, con l’obiettivo di pianificare la sua uscita da tutte le attività in cui è impegnato. Masciotti è anche diacono. Una volta superato questo passaggio, Masciotti incontrerà la coalizione e scioglierà la riserva, per poi partire nella sua campagna elettorale. Il meccanismo è partito e non ci dovrebbero essere troppe sorprese nei prossimi giorni. I prossimi giorni dovranno servire anche per ricucire gli strappi e quei possibili mal di pancia che potrebbero essersi creati nella coalizione per l’accelerazione che c’è stata negli ultimi giorni. La figura di Masciotti, al tavolo, è stata accolta all’unanimità dalle forze politiche. Il primo nome bruciato era stato quello dell’avvocato Marco Mariani, proposto dalPd ma stoppato dai Cinque stelle perché visto come non conforme ai criteri decisi nelle fasi iniziali. Tramontano anche gli altri nomi: il giornalista Andrea Luccioli (fino all’ultimo molto accreditato, ndr), il capogruppo dei Cinque stelle David Fantauzzi, Diego Mattioli per Foligno in comune e Mario Gammarota, il consigliere comunale di Foligno 2030, schierato in caso di primarie. Con l’ingresso nei giochi di Masciotti, il quadro sembra completo: a contendersi la poltrona saranno in quattro: Mauro Masciotti, appunto, il sindaco uscente Stefano Zuccarini, Moreno Finamonti ed Enrico Presilla.