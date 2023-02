Martina Spaziani è stata eletta "Miss Sangiorgiara"

GUBBIO – Grande successo per il Vejone dei Sangiorgiari, svoltosi sabato sera al Park Hotel A Cappuccini, in un clima di cordialità, socializzazione ed amicizia oltre che di forte impronta "ceraiola". Con il Presidente della Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio Patrick Salciarini a fare gli onori di casa, la serata ha conosciuto due momenti di forte emozione. Il passaggio della Brocca, simbolo di responsabilità e di comando, dal Capodieci 2022 Fabio Uccellanni a quello 2023 Euro Bellucci, e la nomina di Martina Spaziani (nella foto con il capodieci Bellucci) a "Miss Sangiorgiara 2023". L’uno e l’altro sottolineati da profondi applausi: A lei il compito di affiancare il Capodieci nella fasi salienti del 15 maggio. In sala il sindaco Filippo Stirati, Luca Cecchetti e Roberto Pierotti, Corrado Fumanti e Andrea Martiri, Ubaldo Minelli e Alfredo Minelli, Giuseppe Allegrucci, Marco Cancellotti, Agostino Bonelli e Mattia Pascolini, Marco Tasso. Sabato conclusione con il Vejone dei Santantoniari.