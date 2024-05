Martedì la E45 chiusa di notte per i lavori

UMBERTIDE - Nuova chiusura notturna della E45 nel tratto all’altezza di Umbertide: nella notte di martedì 4 giugno dalle 20 alle 6 del mattino successivo stop al traffico per consentire il cantiere di avanzamento dei lavori dei viadotti Tevere I e Tevere II. Sulla strada statale 3bis Tiberina sono in corso i lavori di manutenzione programmata e miglioramento sismico dei viadotti previsti dal piano di riqualificazione avviato da Anas. Per consentire lo svolgimento delle prove di carico, nell’ambito delle attività di collaudo, la E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Promano e Umbertide/Gubbio nella notte di martedì 4 giugno dalle 20 alle 6 di mercoledì. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con indicazioni sul posto.