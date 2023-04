Marketing territoriale "Turismo, i servizi non decollano. Consigli per migliorarli"

In queste giornate di massima affluenza turistica si torna a parlare della segnaletica cittadina e dei servizi relativi al comparto. In particolare la Fondazione Ranieri di Sorbello, la società Genesi, l’associazione Priori e l’associazione Articity Botteghe artigiane del centro storico che gestiscono rispettivamente importanti siti cittadini, sulla scorta dei feedback ricevuti da diversi visitatori, segnalano alcune disfunzioni e suggeriscono quale potrebbe esser la strada per migliorare i servizi. "Prima di tutto - scrivono - sarebbe utile approntare un sistema di comunicazione tra i siti museali e gli Iat in cui sia possibile comunicare in tempo reale gli aggiornamenti orari e le eventuali iniziative che i singoli musei organizzano. Inoltre, per maggior chiarezza delle informazioni, suggeriamo all’assessore Gabriele Giottoli di differenziare gli spazi interni agli uffici dedicati alle varie e differenti comunicazioni".

"La mappa di Perugia – proseguono le 4 istituzioni - distribuita a pagamento dovrebbe essere ripensata ed aggiornata con i nuovi importanti siti museali visitabili in quanto attualmente vengono elencati solo alcuni dei principali monumenti della città. Se possibile, all’interno dell’Infopoint, è utile pensare ad una zona fruibile autonomamente da parte dei turisti, nella quale sia possibile trovare scaffali con guide o altro materiale a distribuzione gratuita oltre agli espositori per volantini, che potrebbero essere suddivisi a seconda delle differenti tematiche. Crediamo inoltre che sarebbe molto utile attivare un rapporto più diretto tra l’Infotourist e le strutture alberghiere del territorio".

Silvia Angelici