Maria Cristina Morbello lascia la Tesei e passa con Bandecchi

PERUGIA - E la giornata politica si arricchisce anche di un altro cambio casacca (ormai ce n’è uno al giorno). Maria Cristina Morbello, infatti, lascia il gruppo consiliare "Tesei per l’Umbria "e aderisce ad Alternativa popolare di Stefano Bandecchi (foto) di cui è segretario comunale di Perugia il suo compagno, Cristian Brutti. Morbello – che è stata nominata vice coordinatore di Ap in Umbria - è quindi al terzo ‘cambio’ in Consiglio: venne eletta nel 2019 con i Cinquestelle, per poi passare in maggioranza con il gruppo della presidente della Regione (con Francesca Renda anche lei eletta con la lista civica Blu, e ora con FdI) e ora aderisce al partito del sindaco di Terni. Morbello formalmente entra nel gruppo Misto a Palazzo dei Priori, di cui fanno parte anche Nicola Volpi (ex Progetto, ora in FdI) e Roberta Ricci (ex Lega). E’ probabile che tutti e quattro i consiglieri citati prendano parte alle amministrative del 2019: tre resteranno nelle forza dell’attuale maggioranza di centrodestra, mentre Morbello si schiererà a fianco del candidato di Ap, Davide Baiocco.