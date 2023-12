’Maria Callas’ Omaggio a San Francesco al Prato

Per la prima volta dalla sua riapertura al pubblico, l’Auditorium di San Francesco al Prato accoglie uno spettacolo d’eccezione tra teatro e opera lirica. E’ “Maria Callas – 100 anni in 100 minuti”, una raffinata produzione umbra in omaggio al centenario dalla nascita della grande artista (foto sotto), che dopo il debutto in estate al festival “Suoni Controvento“, arriva a Perugia sabato 30 dicembre alle 21. In una scena astratta e metafisica, evocativa del luogo che ospita lo spettacolo scritto e diretti da Nicola Calocero Giannoni, si esibirà Giulio Scarpati (foto sopra) nella vesti di narratore, con la musica dei grandi della lirica eseguita da Lucio Perotti al pianoforte e dal soprano Agnieszka Grochala.

La data scelta dagli organizzatori - Aucma e Mea Concerti,nuovi gestori dell’Auditorium - non è casuale ma mirata per offrire a cittadini e turisti un’occasione speciale da condividere in una location di rara bellezza durante il periodo delle feste natalizie. Lo spettacolo celebra la donna, il mito, l’artista, per scoprire i segreti e il carisma del più grande soprano del secolo scorso e icona senza tempo. Il racconto di Scarpati rievoca gli episodi centrali della vita della Divina, alternati a un recital con una dozzina di arie d’opere interpretate dalla giovane stella del bel canto. Ci saranno anche brani di Bellini, Puccini, Cherubini e Verdi che hanno segnato il repertorio della Callas. Il filo rosso starà proprio nell’individuare quei personaggi d’opera portati in scena dal soprano che hanno anticipato come una sorta di contrappasso il suo destino. A corredo dello spettacolo un ricco apparato di contributi multimediali con le scene del pittore illustratore Manuelle Mureddu, proiettate sullo sfondo della scenografia dell’Auditorium. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune, prevendite sui circuiti TicketItalia e TicketOne.

“Maria Callas – 100 anni in 100 minuti” rientra nella stagione Tourné che riparte fortissimo nel 2024: il 17 gennaio alla Sala dei Notari c’è “Filosofia coatta” di e con Giulio Armeni, il 28 gennaio al Mancinelli di Orvieto “Il musico ambulante tour” di Fabio Concato, il 2 febbraio ancora ai Notari “Non era una battuta” con Immanuel Casto per tornare a San Francesco al Prato, il 3 febbraio con “Journey through the past” con Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana in musiche di Neil Young e il 24 febbraio con Morgan e il suo “StraMorgan live”.

S.C.