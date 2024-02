Margherita Buy ospite di Zenith e Metropolis con il suo film “Volare“

Evento nei cinema umbri in compagnia di Margherita Buy (nella foto). Lunedì 26 la celebre attrice sarà ospite allo Zenith di Perugia e al Metropolis di Umbertide per presentare “Volare“, il film che segna il suo esordio alla regia attraverso un racconto profondamente autobiografico mettendo in scena, nella veste di attrice e regista/sceneggiatrice, la sua personalissima paura di volare. Allo Zenith Margherita Buy saluterà il pubblico al termine dello spettacolo delle 18.30 e all’inizio dello spettacolo delle 21 (prevendite su www.bigliettoveloce.it). Al Metropolis incontrerà il pubblico introducendo la proiezione delle 19.30, modera Simone Rossi. Biglietti in prevendita sul circuito Liveticket andando sul sito www.cinemametropolis.it.

In “Volare“ la Buy dirige un cast corale di cui fanno parte Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco e Elena Sofia Ricci. "La speranza – dice – è che attraverso la storia dei personaggi e delle loro paure il pubblico possa riconoscersi e sorridere delle proprie fragilità, magari mai confessate".