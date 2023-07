Margaret Atwood La scrittrice si racconta "Un piacere venire qui" Pienone alla Notari

di Sofia Coletti

Sorriso dolce e malizioso, ironia, impegno intellettuale e civile. E’ un racconto avvolgente e di altissimo livello culturale quello che Margaret Atwood regala a Perugia. La scrittrice canadese, voce tra le più autorevoli e importanti della narrativa e della poesia internazionale, è la star del “Trasimeno Music Festival“ e ieri pomeriggio è stata protagonista di una conversazione pubblica (l’unica dell’estate in Italia) in una Sala dei Notari tutta esaurita, con un pubblico entusiasta e ricco di stranieri.

Intervistata dal giornalista Eric Friesen, la scrittrice prossima alle 84 primavere ("ho più di 50 anni", precisa) ha ripercorso la sua vita avventurosa scandita da più di cinquanta libri (ma Friesen ne ha contati oltre 64) tra romanzi, racconti, raccolte di poesia, libri per bambini e saggi critici. E poi 160 premi, 27 lauree ad honorem e una voce profetica che ha lanciato tanti avvertimenti.

Punto di partenza, dopo il saluto dell’assessore Luca Merli, è la presenza della grande scrittrice a Perugia. "Ci siamo incontrate in un bar a Toronto nel febbraio 2021 – ricorda Angela Hewitt, pianista e direttrice artistica del Festival – abbiamo parlato fino a tardi e quando le ho proposto di venire al festival, mi ha risposto: “mia figlia ha studiato a Perugia, è un’ottima idea“". "Del resto chi non ama l’Italia? – incalza la Atwood – per me è sempre un piacere venire qui, tutti sono pronti ad aiutarti. Nel 1970 ho vissuto in Italia per la prima volta, ero ad Anticoli Corrado: nessuno parlava inglese e tutti urlavano per farsi capire".

Quest’anno sono usciti tre libri della scrittrice, tra cui “Old Babes in the Wood“, una raccolta di racconti di cui ne legge uno al pubblico, “Bad Teeth“.

Le donne e l’universo femminile sono una costante dell’opera di Margaret Atwood. E a questo si lega l’evento che il Trasimeno Music Festival proporrà stasera alle 21 al Castello dei Cavalieri di Malta: il Concerto contro la violenza di genere con la prima europea di “Songs for Murdered Sisters” con il baritono Joshua Hopkins e Angela Hewitt al piano, su musiche di Jake Heggie e le parole di Margaret Atwood. Che ricorda la nascita dell’opera: "Nel 2015 in Canada un uomo uccise brutalmente tre sue ex-compagne. Una era la sorella di Joshua Hopkins che mi ha chiesto i testi. E io li ho scritti per la sua voce, sono evocativi e si adattano alla musica. Il progetto è stato fermato dal covid, ora finalmente ci siamo".

Inevitabile, poi, parlare del suo romanzo “Il racconto dell’ancella“ da cui Netflix ha tratto la serie dal clamoroso successo mondiale. "L’ho scritto – racconta – su esempi e riferimenti storici, mi sono sempre interessata ai totalitarismi. Era una serie distopica, purtroppo l’elezione di Trump l’ha resa reale". Nell’arco di cinque stagioni la Atwood è apparsa in un cameo ed è consulente della produzione."Ma come ogni scrittore non ho potere, ho solo suggerito di non uccidere alcuni personaggi. Sono felice del successo straordinario, c’è una cura assoluta per ogni dettaglio". Ma c’è anche il romanzo sequel, “I testamenti“. "E anche questo – svela – potrebbe diventare una serie".