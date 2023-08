Marciapiede danneggiato Un mezzo pesante ha abbattuto il bordo

Porzione di marciapiedi distrutto in via XIV Settembre. Qualche mezzo pesante dovrebbe aver urtato contro il bordo di travertino che è stato abbattuto. Con il cordolo è saltata anche tutta la pavimentazione di mattoncini, creando un dissesto sulla parte percorribile del marciapiedi, che a dire la verità era stata risanata di recente. Ma questo di via XIV Settembre non è il solo camminamento ad essere ridotto così. Dissesti sono stati segnalati anche in altri quartieri.