Marcaccioli (Uila): "Rinnovo dei contratti. Avviare le trattive"

"Dopo il rinnovo contrattuale per i lavoratori dell’industria alimentare, con un risultato che nel quadriennio porterà nelle loro tasche 10mila euro in più, per un aumento di 280 euro al mese, l’appello ora è per la riapertura della trattativa dei Cpl agricoli. Una fase che si è arenata, dopo la presentazione della piattaforma unitaria". Così il segretario Uila Umbria, Daniele Marcaccioli, che annuncia "l’invio di una lettera ai presidenti delle associazioni Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Obiettivo aprire questa fase di trattativa e confronto".