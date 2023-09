Maratta, fumo dall’impianto Acea Vapore acqueo dal tubo rotto

TERNI Il denso fumo nero che si è alzato ieri mattina dall’impianto di trattamento rifiuti Acea di Maratta ha fatto scattare l’allarme. Ne ha dato notizia l’assessore comunale Mascia Aniello in un post, aggiornando poi sulle verifiche effettuate da Arpa. "Da Arpa, a seguito di un primo sopralluogo – scrive Aniello – è stata confermata la rottura di un tubo in acciaio che porta acqua e che, se riscaldato, produce vapore. Immediatamente fermata la caldaia, hanno continuato a lavorare i sistemi di abbattimento fumi. Attualmente si sta abbassando la temperatura per provvedere alla sostituzione del tubo". Si tratterebbe quindi di un guasto alla conduttura in acciaio che porta acque e che, in caso di riscaldamento, si trasforma nel vapore che sarebbe fuoriuscito dall’impianto, provocando l’alta colonna di fumo che nella mattina di ieri si è resa visibile dai diversi angoli della città. Il Comune aveva quindi attivato Arpa, che a sua volta aveva preso contatti con Acea.