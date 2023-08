Maratona di eventi in centro storico Tra musica, fiere, folklore e gusto

Inizia da stasera una lunga maratona di eventi, per lo più concentrati nel centro storico che, proprio per far posto alle iniziative tra cibo, tradizioni, musica e fiere, sarà blindatissimo.

Le Giornate dell’artigianato storico al Prato, la Fiera di San Bartolomeo, il Finger Food Festival, domenica la Tombola: praticamente il cuore della città è off limit al traffico e parte della viabilità circostante sarà rivista.

Si inizia stasera dalle ore 18 in piazza Matteotti col Finger Food Festival in programma fino a domenica 27 agosto, che segna il ritorno in Umbria e a Città di Castello dell’evento pensato per valorizzare le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali.

Arrosticini abruzzesi, spianata bolognese, bombette pugliesi, ma anche cucina internazionale. In concomitanza del Finger Food c’è un programma collaterale in musica: in occasione dell’anniversario dei 30 anni di carriera stasera alle 21,30 sul palco in piazza salirà la storica band tifernate dei Gto con l’energia e le melodie folk e rock’n’roll che l’hanno resa celebre.

Domani tocca a The Urgonauts all’insegna del ritmo rocksteady, mentre sabato sarà di scena il duo spagnolo Radio Reggae. Iniziano stasera anche le Giornate dell’Artigianato Storico col "Cenone dai Vitelli alla Cannoniera" per le ore 20 in via Santa Caterina, vicino alla Pinacoteca comunale, al quale è possibile partecipare solo su prenotazione.

Dalle ore 19.30 apre la Taverna del Boccon Divino cui seguirà alle ore 21.30 lo spettacolo itinerante di musica e quello teatrale in piazza della Gramigna.

Domani venerdì 25 agosto alle ore 19 apriranno taverne, locande, osterie e il mercato delle botteghe degli artigiani e dalle ore 20 alle ore 23 si terrà lo spettacolo degli artisti nella scalinata del Duomo e in piazza della Gramigna.

Da domani a domenica 27 agosto torna inoltre la Fiera di San Bartolomeo: animali al centro dell’attenzione in un fine settimana per le famiglie e i bambini che metterà in vetrina la realtà della zootecnia e dell’agricoltura a Città di Castello e in Umbria.

La manifestazione si svolgerà interamente all’Ansa del Tevere dove saranno sistemate anche le bancarelle. Star della fiera del bestiame: il toro Italo, con i suoi 16 quintali di peso e un’altezza di 1 metro e 90 al garrese.