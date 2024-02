Mantignana ’conquista’ il parcheggio asfaltato davanti alle scuole

CORCIANO – Lavori al via per il miglioramento della frazione di Mantignana. Orgoglioso il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che dettaglia: "è prevista la bitumazione e l’illuminazione di un parcheggio pubblico, mai completato dal 2006, che era uno degli impegni presi con i cittadini di Mantignana". Si tratta, prosegue di "un parcheggio limitrofo a Circolo Culturale e scuole, che specialmente nell’orario di entrata ed uscita dei ragazzi da scuola sarà molto utile per i genitori, che finalmente potranno contare su uno spazio dignitoso. Ogni impegno sarà mantenuto – rimarca ancora il primo cittadino - e cerchiamo di procedere spediti".

In aggiunta, prosegue l’assessore Stefano Gabrielli "sono in fase di installazione nuovi giochi ed una nuova pavimentazione per quelli già esistenti nell’area verde, un’altalena ed un girello accessibile anche ai bambini portatori di handicap motorio". A proposito di questo intervento per Mantignana, prosegue Gabrielli, "era stato sollecitato al sindaco anche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi".