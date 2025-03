Manovre salva-vita: c’è il corso

FOLIGNO Importante momento di aggiornamento professionale per gli operatori delle professioni sanitarie. A proporre il nuovo corso Irc è l’associazione di pubblica assistenza Croce Bianca Foligno. Il corso di specializzazione in ambito di emergenza arriva per la prima volta in Umbria e si terrà a Foligno il 13 e 14 aprile. Il corso è rivolto alle professioni sanitarie, medici, infermieri ed operatori socio sanitari. Il corso Metal (Medical Emergency Team ALert), si prefigge di integrare le competenze di primo soccorso) con le capacità di valutare il paziente critico secondo un determinato schema (A-B-C-D-E). Inoltre consentirà di apprendere i criteri di allertamento dell’équipe di risposta rapida e di garantire il primo trattamento in attesa dell’intervento avanzato. I corsisti impareranno ad interagire e collaborare efficacemente con l’équipe di risposta alle emergenze intraospedaliere.