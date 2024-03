Manovre nel centrodestra. Tesei, il grande freddo. E FdI chiude la "porte"

Il grande freddo su Donatella Tesei. La citazione del titolo del film del 1983 diretto da Lawrence Kasdan calza a pennello con quanto accaduto in queste ore nel centrodestra umbro. La ricandidatura della governatrice alla presidenza della Regione, voluta dai vertici nazionali di Lega, Fi e FdI, è stata accolta – almeno in pubblico – con grande freddezza. Nessuno ha alzato un dito, scritto un post, inviato un comunicato, per congratularsi con la Tesei dell’incarico ricevuto. L’unico politico umbro di "peso" è stato Raffaele Nevi (Forza Italia) che in un post scrive: "Nei giorni scorsi, parlando a nome di Forza Italia, avevo auspicato un rapido accordo nella coalizione di centrodestra per arrivare a una definizione immediata delle candidature per le prossime elezioni regionali in Basilicata, Piemonte e Umbria. Accordo che è arrivato celermente. In bocca al lupo quindi a tutti e tre e un augurio speciale alla mia presidente Tesei e alla mia Umbria". Per il resto pubblicamente c’è stato il nulla, anche da quelli del centrodestra che appena muove foglia scrivono subito un post: basti solo pensare alla candidatura di Margherita Scoccia a Perugia, che aveva provocato un diluvio di reazioni. Probabilmente Tesei in privato avrà ricevuto congratulazioni e incoraggiamenti, ma il silenzio in pubblico intorno a lei fa pensare.

Intanto Fratelli d’Italia chiude le porte a possibili nuovi ingressi nel partito da parte di iscritti a Lega e Forza Italia. Nei mesi scorsi la campagna acquisti è stata massiccia (Paola Agabiti, Nicola Volpi, Francesca Renda solo per citare i casi più eclatanti), ma ora arriva lo stop. "Il coordinamento provinciale di Perugia – afferma il segretario Alessandro Moio – si impegna a non consentire l’ingresso di nuovi tesserati provenienti dalla rappresentanze elettive di Lega e Forza Italia fino allo svolgimento delle prossime elezioni comunali e regionali ed esprime la propria contrarietà all’inserimento nella lista di FdI di candidati attualmente titolari di ruoli elettivi per Lega o FI e invita il coordinamento regionale a fare altrettanto per le liste del capoluogo di regione e per il consiglio regionale. Ho ritenuto opportuno chiedere al coordinamento di mettere fin da subito alcuni punti fermi – conclude Moio – Siamo aperti alle migliori energie ma non dobbiamo prestarci ad operazioni di trasformismo politico".

Michele Nucci