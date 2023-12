Manovre a destra, sgomita la lista centrista

FOLIGNO “Più in alto -Foligno civica“ si candida a diventare la quarta gamba del centrodestra. Presentata ufficialmente la lista centrista che nasce da Più in alto, l’esperienza del presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea, insieme al consigliere comunale Domenico Lini, ex Lega e transitato nel gruppo misto in consiglio comunale. Chiara la sua collocazione, così come è chiara la sua richiesta di "dignità". Tante le proposte presentate, che saranno esaminate dal tavolo della coalizione ma non sono mancati neanche i sassolini dalle scarpe che Schiarea e Lini si sono tolti. "Ci aspettiamo di essere chiamati al tavolo per discutere, non solo di candidato sindaco, ma anche di programma e vogliamo continuare a lavorare insieme", dicono in coro Lini e Schiarea. Ad introdurre i lavori Giuseppe Zamprotta e poi il contributo del consigliere provinciale Filippo Schiatelli, segretario regionale della federazione di civiche dell’Umbria. Da Lini qualche stoccata alla Lega: "Mi sono trovato in un partito che non accettava le regole di convivenza e democraticità. In consiglio comunale mi è stata data una delega divisa con altre tre e sono rimasto deluso. Oggi serve un progetto diverso da quello che stiamo facendo per la montagna. Portiamo milioni di persone a Rasiglia e poi si trovano davanti ai venditori ambulanti. Serve invece impostare un turismo della conoscenza, più consapevole. A Rasiglia non serve un ufficio turistico, ma dopo aver visitato Rasiglia serve fare rete su Colfiorito". Per Lini si deve riprendere a scavare a Colfiorito, per dare luce a tutti i beni culturali esistenti. Tra le proposte una fiera della montagna, un’agenzia per mettere in rete gli appartamenti vuoti. Sul centro storico un tavolo di concertazione con proprietari. "Sulla sicurezza, oltre alle telecamere serve prevenzione e più concorsi per i vigili urbani. Serve anche più presenza nel territorio. Noi lo facciamo, ma alcuni amministratori non hanno il contatto con la città che servirebbe". "La differenza del civismo - dice Schiarea - è il pragmatismo: la politica non può fare solo promesse e non ha la bacchetta magica. Serve il contatto con i cittadini per spiegare tutto questo".