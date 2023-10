Mano tesa alle persone più fragili. C’è il progetto “Dimissioni protette“

Favorire un raccordo tra ospedale e servizi territoriali a tutela delle persone più fragili con l’intento di prevenire ricoveri ripetuti e impropri, assicurando la continuità del percorso di cura e assistenza. E’ l’obiettivo del progetto Pnrr "Dimissioni protette" presentato all’ospedale di Foligno ma già attivo grazie alla collaborazione tra Comune e Usl 2. Il progetto punta al decongestionamento dei Pronti soccorso. Ad intervenire il direttore sanitario dell’ospedale, Mauro Zampolini, il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore al Sociale Agostino Cetorelli. Evidenziato come il Pronto soccorso sia sotto pressione, pur essendo solo 14 per cento dei pazienti effettivamente ricoverato. Ed evidenziato anche come il progetto, fino a marzo 2026, interesserà 125 utenti, con la possibilità di assistenza domiciliare di oltre 13mila ore per un importo complessivo di 330mila euro. L’ospedale segnalerà le situazioni di fragilità sociale per cui si ritiene necessaria l’attivazione delle dimissioni protette, che possono prevedere assistenza domiciliare, telesoccorso e pasti a domicilio per il tempo necessario alla convalescenza. La presa in carico della persona con fragilità sarà integrata tra servizio sociale del Comune e della Usl. Riguardo alle persone senza fissa dimora si avrà cura di individuare un luogo dove la stessa potrà trascorrere la convalescenza. Per l’erogazione delle prestazioni, il Comune di Foligno in qualità di Comune Capofila della zona sociale 8 si potrà avvalere di enti del terzo settore tramite procedure ad evidenza pubblica. L’ente individuato dovrà garantire anche attività e programmi di formazione specifica rivolti a operatori nell’ambito dei servizi a domicilio, al fine di qualificare il lavoro di cura, in particolare delle persone anziane e l’individuazione di uno spazio nel quale le persone senza fissa dimora possano trascorrere il tempo necessario alla convalescenza. Il servizio di dimissioni protette è gratuito per l’utenza.

Il direttore generale della Usl2 Massimo De Fino ha puntato l’attenzione sull’integrazione tra Comune e azienda sanitaria: "Questa nuova esperienza, presentata oggi alla città, realizzata grazie ai finanziamenti del Pnrr e alla capacità progettuale delle due amministrazioni, consentirà di costruire una rete capillare di sostegno, sanitaria e sociale, attraverso una stretta sinergia dei sanitari della Usl Umbria 2 con gli operatori e gli assistenti sociali del Comune di Foligno".

Alessandro Orfei