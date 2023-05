Mano tesa al piccolo Edo E’ gara di solidarietà per pagare le costose cure

Gara di solidarietà per il piccolo Edoardo, 4 anni, colpito da una grave malattia e bisognoso di costose cure. La raccolta fondi lanciata sulla piattaforma on line specializzata GoFundMe ha portato in poche settimane a poter contare su oltre 26mila euro, frutto di più di 700 donazioni (delle quali la più ingente è di 800 euro). Decisamente un risultato confortante per sotenere il piccolo nella sua battaglia. Nei giorni scorsi "tutti i calciatori della prima squadra – fa sapere la Ternana Calcio – hanno deciso di effettuare una donazione di 13.500 euro in favore di Edoardo.

Tutta la città si sta mobilitando a sostegno del piccolo Edo e della sua famiglia edanche i rossoverdi hanno voluto offrire il proprio contributo.Ricordiamo che attraverso la piattaforma GoFundMe è possibile effettuare una donazione collegandosi al link: gofundme.comfper-il-sorriso-di-edoardo".

Sulla pagina viene spiegata nel dettaglio la malattia del bambino e la sua comparsa. "Fin dal primo momento in cui abbiamo scoperto la malattia di Edoardo – si legge ancora – ci siamo chiesti come avremmo fatto a sostenerlo, ad andare avanti, a sorridere e a continuare a vivere, perché l’impotenza che ti prende in quei momenti è devastante.

Non si è mai pronti per un tale dolore. Edo dovrà affrontare un ciclo di radioterapia di un mese che non prevede il rientro a casa. Il piano terapeutico prevede fin da ora anche cicli di chemioterapia che verranno valutati in base ai successivi esami clinici e diagnostici a cui si sottoporrà. Successivamente si attiverà un percorso di riabilitazione che migliori le risposte alle cure e la ripresa.

Un percorso di almeno un anno in cui Edoardo avrà la necessità di avere ogni giorno accanto i suoi genitori e la sua sorellina. In questo difficile momento abbiamo scoperto la vicinanza di tanta gente. È bello non sentirsi soli. Grazie".