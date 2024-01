Manifatturiero, la grande delusione. Negli ultimi quindici anni si è passati da 5 miliardi e mezzo a 4

L’industria - in senso stretto - nel Centro Italia perde oltre 14 punti, ma in Umbria le cose purtroppo vanno anche peggio: tra il 2007 e il 2022 il valore aggiunto reale dell’attività manifatturiera regionale è sceso infatti del 28,3 per cento,

A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui negli ultimi quindici anni si è passati da 5,641 miliardi a 4,045 nel Cuore Verde, con una perdita di valore aggiunto di quasi un miliardo e seicento milioni di euro e con la settima peggiore performance italiana.

E c’è una profonda differenza tra le due province umbre (qui il dato è però riferito al 2021): Perugia perde 11,6 punti (da 3,761 miliardi a 3,324), mentre a Terni il calo è del 4,6 per cento: da 1,196 miliardi a 1,141 "Questi dati – afferma il segretario della Cgia Renato Mason – dimostrano che c’è la necessità di mettere a punto una politica industriale di lungo periodo, deregolamentando, dove possibile, per non frenare la crescita e lo sviluppo, con una particolare attenzione al tema del credito. Le difficoltà di accesso ai prestiti bancari, infatti, stanno diventando un serio problema per tante Pmi". +

Nel dettaglio delle regioni sempre tra il 2007 e il 2022, il valore aggiunto reale dell’industria del Mezzogiorno è crollato del 27 per cento, quello del Centro come detto del 14,2 per cento e del Nordovest dell’8,4 per cento. Solo il Nordest ha registrato un risultato positivo che ha toccato il +5,9 per cento. A livello regionale sono le imprese della Basilicata ad aver registrato la crescita del valore aggiunto dell’industria più importante (+35,1 per cento).

Risultato che secondo l’Ufficio studi della Cgia è in massima parte ascrivibile agli ottimi risultati conseguiti dal settore estrattivo, grazie alla presenza di Eni, Total e Shell nella Val d’Agri e nella Valle del Sauro. In seconda posizione si colloca il Trentino Alto Adige (+15,9 per cento) che ha potuto contare sullo score del settore agroalimentare, della distribuzione di energia, delle acciaierie e delle imprese meccaniche. In terza posizione, invece, scorgiamo l’Emilia Romagna (+10,1 per cento) e appena fuori dal podio il Veneto (+3,1 per cento). Dal quinto posto in poi tutte le regioni italiane presentano una variazione di crescita del valore aggiunto negativa. Le situazioni più critiche si sono verificate oltre che in Umbria, in Calabria (-33,5 per cento), in Valle d’Aosta (-33,7 per cento), in Sicilia (-43,3 per cento) e in Sardegna (-52,4 per cento).