Mancate risposte sulla sanità locale. L’associazione Prometeo attacca

Nessuno risponde alle domande dell’associazione Prometeo sul futuro della sanità orvietana. "Perché assessore regionale e sindaco non rispondono alle domande che i cittadini pongono in tema di sanità? Tanti annunci di opere finanziate e cantierabili e rassicurazioni di servizi previsti nel territorio sono state date, ma ad oggi nulla si è visto" dicono dall’associazione. Le domande che Prometeo aveva posto: "E’ vero che più del 60% delle prestazioni diagnostico-strumentali sono pagate per l’intero e direttamente da cittadini e quali conseguenze provoca ciò sul corretto sviluppo del modello sanitario? Quando l’ospedale di Orvieto sarà concretamente Dipartimento emergenza accettazione di primo livello? Quando saranno veramente realizzati la casa di comunità e l’ospedale di comunità? In particolare:quando potranno essere effettivamente aggiudicati i lavori? Perché ci si è ridotti agli ultimi giorni utili? Potranno essere ancora conclusi i lavori entro giugno 2026, data prevista dal Pnrr? I fondi che verranno utilizzati saranno ancora quelli del Pnrr? Saranno sufficienti?E’ stata prevista un’organizzazione transitoria per evitare che i cittadini debbano pagarsi da soli le prestazioni? Come si provvederà alla dotazione di arredi, macchinari, personale? Qual è il costo di questo piano e dove saranno reperiti i fondi?". "Due, a questo punto, sono le possibili motivazioni - così Prometeo sulle mancate risposte –: o non ritengono i cittadini degni di sapere come stanno le cose o, cosa peggiore, non sanno cosa dirci perché quanto promesso era soltanto una colossale bugia. Vogliamo fatti e non date sparate a casaccio, perché sono i fatti quelli con cui ci si cura. Non vi nascondete dietro la burocrazia e diteci ad oggi come stanno le cose, siete voi che avete scelto di rappresentarci. Rispondete, è il vostro dovere".

Cla.Lat.