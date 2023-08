"Mancano spazi verdi" Chiesto un giardino pubblico per il quartiere San Nicolò

Un giardino pubblico per gli abitanti del popolatissimo quartiere di San Nicolò. È la proposta del consigliere comunale di opposizione Sergio Grifoni, che ha presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di attivare un progetto per dotare la zona nata come zona di edilizia polare (Peep) di aree vedi da destinare ad anziani e bambini. "Attualmente – spiega Grifoni – sono circa cinquecento le famiglie che risiedono in tale area, diventata ormai il più popolato quartiere residenziale cittadino. La zona presenta una marginale superficie verde da adibire a specifiche funzioni ricreative, ambientali e culturali, ma non sempre è curata nei modi appropriati, con strade malridotte, aiuole e verde pubblico spesso trascurati e un carente decoro urbano". Nonostante la presenza di un significativo numero di famiglie, non esiste un appropriato parco giochi per bambini e una attrezzata area ricreativa da mettere a disposizione delle persone, soprattutto anziane, che devono ora accontentarsi di sparute panchine posizionate lungo le vie principali. Gran parte di quegli appartamenti oggi sono stati riscattati e di recente (qualche anno fa) nella zona in questione è anche stato realizzato un centro commerciale, una scuola e la nuova chiesa, ma anche lì non ci sono aree pubbliche verdi. L’amministrazione comunale comunque ha attivato un progetto in collaborazione con lo Spoleto Calcio per riqualificare gli impianti sportivi, ma Grifoni con la mozione intende impegnare l’amministrazione ad elaborare un progetto integrato straordinario per valorizzare ulteriormente il quartiere. Prima di tutto il consigliere di opposizione chiede "la ripulitura immediata delle erbe infestanti e dei rifiuti presenti nelle aree verdi adiacenti le strutture abitative". Il progetto dovrebbe prevedere l’allestimento di un attrezzato spazio da adibire a parco giochi per bambini e ad attività motoria, nonché la messa a punto di strutture da destinare ad attività di socializzazione in generale. Spazio che potrebbe essere individuato nell’area verde che si trova tra via Lorenzo Betti e via del Risorgimento, dove è presente anche un pozzo, di proprietà comunale, utile per eventuali necessarie irrigazioni. Il progetto dovrebbe prevedere il coinvolgimento della popolazione locale che potrebbe fornire importanti indicazioni per migliorare la vivibilità dell’intero quartiere.