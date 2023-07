Mancano soldi per il ’sociale’ Risorse insufficienti per i servizi assistenziali

C’è un paradosso nella delibera (la numero 479 del 1052022) con cui la Giunta regionale umbra ha approvato la ricognizione e la destinazione delle risorse disponibili a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2022. Un paradosso che ha a che fare con il mondo del sociale e delle disabilità. Già, perché mentre da un lato emerge un disavanzo di fondi non utilizzati per un deficit di programmazione, dall’altro la risposta ai continui disservizi la si cerca persino chiedendo soldi alle famiglie già gravate dal problema, com’è accaduto di recente. "Un paradosso che a mio avviso – sottolinea il dottor Bruno Checcucci, esperto di tematiche sanitarie – denota l’incapacità della Regione e in particolare degli assessorati alla Programmazione Europea e alla Salute ma anche dei Comuni capofila delle zone sociali di saper intervenire nel delicato ambito dell’inclusione sociale.

Non deve sfuggire neppure l’aumento dei disagi mentali tra i giovani, o la riduzione dei servizi di riabilitazione psichiatrica (per le strutture che dovrebbero garantire percorsi di autonomia e indipendenza), anche collegata alla riduzione del budget messo a disposizione dei Centri salute mentale che rispondono alla Usl 2 dell’Umbria. Ma veniamo ai fatti, nella citata delibera regionale 479, tra le varie cose, per coprire il fabbisogno di oltre 92 milioni di euro a garanzia dell’equilibrio economico si è pensato bene di provvedere ad una rimodulazione dei Fondi tra cui quelli del POR FSE 2014-2020 (Piano Operativo Regionale -Fondo Sociale Europeo Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla Povertà”) essendo presente su quest’ultimo un disavanzo, ovvero una disponibilità economica. Nel particolare si è provveduto ad utilizzare oltre 1.5 milioni di euro che dovevano servire per finanziare progetti di inclusione sociale, tra cui il “Potenziamento delle autonomie possibili. Sperimentazione di vita indipendente” o dovevano servire per finanziare il problema dell’affido familiare. Problema quest’ultimo che vede l’assessorato alla salute constatare ora (rif. DGR 583 del 762023) che per svolgere in modo funzionale il proprio ruolo, l’équipe affido dovrebbe poter contare su necessarie dotazioni di organico (in particolare psicologi). Interessante notare che ad esempio per l’area zona 8 (zona con quasi 100 mila abitanti ed il Comune di Foligno a capofila) il servizio dispone di un solo psicologo per 3 ore la settimana (a parte 2 assistenti sociali). Sì, soltanto 3 ore alla settimana per 100.000 abitanti. Basterebbe questo per far indignare chiunque e rendere chiara l’urgenza di una soluzione. E invece? Nulla... Mi chiedo – conclude Checcucci – come sia possibile che per questioni così importanti e delicate ci siano soldi che avanzano a fronte di bisogni non soddisfatti? Come è possibile che, mentre i soldi avanzano, la Usl2 scrive alle famiglie una lettera chiedendo loro una compartecipazione alle spese di 46,48 euro per gli ospiti delle Unità di convivenza e 38,03 euro per il Gruppo appartamento?".